В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел на автозаправочной станции в селе Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС."Поступило сообщение о том, что в Хасавюртовском районе возле села Сулевкент горит заправка", — сказали в ведомстве.В районной администрации уточнили, что в 16:30 на газозаправочной станции во время дозаправки емкости произошло воспламенение, которое привело к взрыву газовоздушной смеси.Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Угрозу распространения огня на частный жилой дом ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, добавили в МЧС.Сотрудники и посетители успели покинуть территорию АЗС до начала пожара, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.Прокуратура Дагестана проводит проверку.Утром загорелось здание операторской на АЗС, расположенной в селе Верхнее Казанище Буйнакского района. Там пострадал оператор, получивший ожоги, его доставили в больницу. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

