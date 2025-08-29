https://ria.ru/20250829/pozhar-2038362963.html
В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС
В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС
В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС
29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Взрыв прогремел на автозаправочной станции в селе Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в республиканском главке МЧС."Поступило сообщение о том, что в Хасавюртовском районе возле села Сулевкент горит заправка", — сказали в ведомстве.В районной администрации уточнили, что в 16:30 на газозаправочной станции во время дозаправки емкости произошло воспламенение, которое привело к взрыву газовоздушной смеси.Пожар локализовали на площади 400 квадратных метров. Угрозу распространения огня на частный жилой дом ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, добавили в МЧС.Сотрудники и посетители успели покинуть территорию АЗС до начала пожара, сообщил руководитель Центра управления регионом Исрафил Исрафилов.Прокуратура Дагестана проводит проверку.Утром загорелось здание операторской на АЗС, расположенной в селе Верхнее Казанище Буйнакского района. Там пострадал оператор, получивший ожоги, его доставили в больницу. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
хасавюртовский район
республика дагестан
2025
Взрыв на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана
Взрыв на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана
В Дагестане произошел второй за день пожар на АЗС
В Хасавюртовском районе у села Дагестана Сулевкент загорелась заправка