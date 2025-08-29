https://ria.ru/20250829/povedenie-2038247448.html

В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова во время пресс-конференции.С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.

