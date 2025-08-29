Рейтинг@Mail.ru
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение - РИА Новости, 29.08.2025
09:33 29.08.2025 (обновлено: 11:08 29.08.2025)
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение - РИА Новости, 29.08.2025
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение
Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 29.08.2025
общество
москва
анастасия ракова
социальный навигатор
сн_образование
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова во время пресс-конференции.С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова во время пресс-конференции.
С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
