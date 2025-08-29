https://ria.ru/20250829/povedenie-2038247448.html
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение - РИА Новости, 29.08.2025
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение
Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T09:33:00+03:00
2025-08-29T09:33:00+03:00
2025-08-29T11:08:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029495680_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_058316ce6cbf01a7ef0294933e74f319.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова во время пресс-конференции.С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.
https://ria.ru/20250829/ekspert-2038233170.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029495680_242:0:2909:2000_1920x0_80_0_0_6765d991dbd4f6e7567ea092c324a3b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, анастасия ракова , социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Социальный навигатор, СН_Образование
В московских школах пока не планируют вводить оценки за поведение
В московских школах в 2025 году не будут вводить оценки за поведение
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оценки за поведение в Москве в этом году вводить не будут, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году оценки за поведение вводить мы не планируем", - сказала Ракова
во время пресс-конференции.
С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.