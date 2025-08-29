https://ria.ru/20250829/posol-2038220713.html
Посол России отметил конструктивный настрой "Друзей мира" по Украине
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Конструктивный настрой "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса контрастирует с конфронтационным подходом ряда европейских стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Мы отмечаем конструктивный настрой членов "Группы" в отношении процесса урегулирования украинского конфликта, резко контрастирующий с конфронтационным подходом ряда европейских стран", - сказал дипломат. Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
