Посол России отметил конструктивный настрой "Друзей мира" по Украине - РИА Новости, 29.08.2025
01:35 29.08.2025
Посол России отметил конструктивный настрой "Друзей мира" по Украине
Посол России отметил конструктивный настрой "Друзей мира" по Украине
2025-08-29T01:35:00+03:00
2025-08-29T01:35:00+03:00
китай
бразилия
россия
игорь моргулов
ван и (политик)
си цзиньпин
китай
бразилия
россия
китай, бразилия, россия, игорь моргулов, ван и (политик), си цзиньпин
Китай, Бразилия, Россия, Игорь Моргулов, Ван И (политик), Си Цзиньпин
© Фото : пресс-служба посольстваИгорь Моргулов
© Фото : пресс-служба посольства
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Конструктивный настрой "Друзей мира" по урегулированию украинского кризиса контрастирует с конфронтационным подходом ряда европейских стран, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Мы отмечаем конструктивный настрой членов "Группы" в отношении процесса урегулирования украинского конфликта, резко контрастирующий с конфронтационным подходом ряда европейских стран", - сказал дипломат.
Китай и Бразилия в мае 2024 года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
Россия проинформировала партнеров об итогах саммита с США, заявил посол
КитайБразилияРоссияИгорь МоргуловВан И (политик)Си Цзиньпин
 
 
