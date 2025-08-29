https://ria.ru/20250829/politolog-2038217768.html

Политолог рассказал, почему Трамп призвал привлечь к ответственности Сороса

29.08.2025

Политолог рассказал, почему Трамп призвал привлечь к ответственности Сороса

Демократы давно используют методы Джорджа Сороса для смены режима в других странах, в частности технологию "цветных революций", президент США Дональд Трамп не... РИА Новости, 29.08.2025

в мире

россия

сша

грузия

джордж сорос

дональд трамп

российская академия наук

генеральная прокуратура рф

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Демократы давно используют методы Джорджа Сороса для смены режима в других странах, в частности технологию "цветных революций", президент США Дональд Трамп не хочет повторения подобного сценария сейчас, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее Трамп призвал привлечь к уголовной ответственности "за поддержку насильственных акций" в Соединенных Штатах венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына. "Сорос — это инструмент мягкой силы демпартии по достижению конкретных американских внешнеполитических задач. Если республиканцы в основном, условно говоря, опираются на грубую силу в большинстве случаев, то демократы предпочитают инструментарий "цветных революций". Я думаю, что Трамп боится, что этот же инструмент будет направлен против него. Возможно, в новых протестах по его дискредитации, возможно, в попытке ослабить его власть", — сказал эксперт в беседе с агентством. Сорос и его разветвленная сеть фондов отточили мастерство "цветных революций" в целом ряде стран — от "арабской весны" до протестов в Грузии, указал Блохин. "По всему миру это происходило. Где-то им удалось реализовать смену режима, где-то нет. До этого демократы пытались менять режимы в других странах, но Сорос это довел до уровня искусства. Отчетов о его ущербе в миллиарды долларов нет, ущерб может быть абсолютным 3 когда власть меняется в результате смены режима. Тогда в данном случае ущерб абсолютный. Можно использовать цифры, но если элиты теряют власть, то никакие цифры не идут ни в какое сравнение. Главная роль Сороса — это смена режима", — заключил эксперт. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. В России "Открытое общество"* и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

россия

сша

грузия

2025

