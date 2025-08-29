https://ria.ru/20250829/pekin-2038238695.html

Пекин и Москва продолжат развивать партнерство, заявили в МИД КНР

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин и Москва продолжат развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, внося еще больший вклад в дело прогресса человечества, заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. По словам дипломата, сегодня китайско-российские отношения являются наиболее стабильными, зрелыми и стратегически наполненными отношениями между крупными державами в современном нестабильном и меняющемся мире. Ма Чжаосюй отметил, что 80 лет назад китайский и российский народы принесли огромные жертвы и внесли значительный исторический вклад в установление послевоенного мирового порядка. "Обе стороны будут продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, сохранять достижения победы, развивать китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху и вносить ещё больший вклад в дело прогресса человечества", - сказал он. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

