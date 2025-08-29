https://ria.ru/20250829/parad-2038392656.html
Родственников двух советских военачальников пригласили на парад в Пекине
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского приглашены на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. По словам Ушакова, на трибунах будут присутствовать главы 26 государств, руководители международных организаций, ветераны и родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией. "От нас, в частности, приглашены родственники прославленных советских военачальников - Чуйкова и Василевского", - сказал Ушаков.
