Родственников двух советских военачальников пригласили на парад в Пекине

Родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского приглашены на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Родственники советских военачальников Василия Чуйкова и Александра Василевского приглашены на военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. На площади Тяньаньмэнь в Пекине 3 сентября состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. По словам Ушакова, на трибунах будут присутствовать главы 26 государств, руководители международных организаций, ветераны и родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией. "От нас, в частности, приглашены родственники прославленных советских военачальников - Чуйкова и Василевского", - сказал Ушаков.

