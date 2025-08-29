https://ria.ru/20250829/obstanovka-2038241027.html

На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки

На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки - РИА Новости, 29.08.2025

На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки

Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а активность по вспышкам высокой, но без видимых рисков для Земли.

