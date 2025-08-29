Рейтинг@Mail.ru
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/obstanovka-2038241027.html
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки - РИА Новости, 29.08.2025
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки
Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T08:29:00+03:00
2025-08-29T08:29:00+03:00
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:374:2311:1674_1920x0_80_0_0_d10e367d41e2953d238225d4007efe70.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а активность по вспышкам высокой, но без видимых рисков для Земли.
https://ria.ru/20250827/solntse-2037878954.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:158:2311:1891_1920x0_80_0_0_801e3e6dffcf927acea35164b3f08e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки

ИКИ РАН: активность Солнца в пятницу сохранит риски сильных вспышек

© Фото : ESA/NASA/SOHOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : ESA/NASA/SOHO
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.
Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а активность по вспышкам высокой, но без видимых рисков для Земли.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка
27 августа, 14:23
 
ЗемляРоссийская академия наукКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала