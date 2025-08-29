https://ria.ru/20250829/obstanovka-2038241027.html
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки - РИА Новости, 29.08.2025
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки
Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T08:29:00+03:00
2025-08-29T08:29:00+03:00
2025-08-29T08:29:00+03:00
земля
российская академия наук
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:374:2311:1674_1920x0_80_0_0_d10e367d41e2953d238225d4007efe70.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Геомагнитная обстановка в пятницу будет спокойной, а активность Солнца сохранит риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. "Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — сохраняются риски сильных вспышек с высокой вероятностью воздействия на Землю", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории. Отмечается, что за прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а активность по вспышкам высокой, но без видимых рисков для Земли.
https://ria.ru/20250827/solntse-2037878954.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155984/54/1559845405_0:158:2311:1891_1920x0_80_0_0_801e3e6dffcf927acea35164b3f08e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, российская академия наук, космос - риа наука
Земля, Российская академия наук, Космос - РИА Наука
На Солнце в пятницу могут произойти сильные вспышки
ИКИ РАН: активность Солнца в пятницу сохранит риски сильных вспышек