В Москве школьные линейки пройдут на улице только для первоклассников

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Школьные линейки пройдут в Москве на улице только для первоклассников, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В пятницу Ракова провела пресс-конференцию, посвященную подготовке столичных школ к началу учебного года. "Для учеников первого класса линейки будут на улице, для учеников всех остальных классов линейки будут в школах", - сказала Ракова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

