Ученые исследовали механизм трансформации минерала из Арктики
Кольский научный центр РАН исследовал механизм трансформации паракелдышита
Научный сотрудник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские учёные исследовали механизм превращения редкого минерала паракелдышита в келдышит, это позволило уточнить химическую формулу и кристаллическую структуру второго минерала и даёт возможность ученым создавать надёжные селективные сорбенты, необходимые в промышленности.
Келдышит был впервые найден в Ловозерском массиве Кольского полуострова (Арктика) и затем вновь исследован с применением современных методов. Полученные учёными данные показали, что практически все образцы, считавшиеся ранее келдышитом, являются частично протонированным и обеднённым натрием паракелдышитом, сообщили ранее журналистам в Минобрнауки РФ. Данное исследование позволит в будущем создавать материалы с такой же структурой, например, ионообменные вещества - надёжные селективные сорбенты, использующиеся в промышленности, уточнили РИА Новости в пресс-службе Кольского научного центра РАН.
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"
28 августа, 00:23
"Механизм трансформации и перехода из паракелдышита в келдышит был исследован с помощью лабораторных экспериментов по гидролизу паракелдышита в растворах соляной кислоты разной концентрации и при различных температурах. Эксперименты показали, что уже в мягких условиях минерал теряет значительную часть натрия, а при увеличении концентрации кислоты и времени реакции в структуре начинает формироваться келдышит", - говорится в пресс-релизе об исследовании.
Как подчеркнули учёные, ключевым звеном механизма трансформации является образование прочной водородной связи в келдышите, которая отсутствует в изначальном паракелдышите.
В исследовании принимали участие учёные Лаборатории природоподобных технологий и техносферной безопасности Арктики Кольского научного центра РАН при участии коллег из Московского государственного университета и Санкт-Петербургского государственного университета, а также Музейно-выставочного центра "Апатит".
Найден "химический коктейль" против старения мозга
28 августа, 09:00