В МИД прокомментировали задержание украинца по делу о "Северных потоках"
МИД: задержание украинца по делу о "Северных потоках" призвано отвлечь внимание
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. "Случайное" задержание гражданина Украины в Италии накануне годовщины подрыва газопроводов "Северный поток" служит лишь отвлечением внимания и не позволяет установить полную картину произошедшего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что 26 сентября исполнится три года, как в Балтийском море был совершен подрыв газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2", а на днях в итальянской провинции Римини был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов, который подозревается в непосредственной причастности к теракту.
"Задержание указанного украинца, "случайно" произведенное в преддверии годовщины теракта, ну, так совпало, призвано лишь отвлечь внимание от этих неприглядных фактов, оно не позволяет установить полную картину произошедшего и не дает ответ на ключевой вопрос - кто является заказчиком и организатором диверсии", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, попытки списать подрыв столь крупных инфраструктурных объектов на "дайверов-любителей" несостоятельны.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца, которого называют участником диверсий на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море в сентябре 2022 года. Кузнецова задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей.
Суд города Болонья 22 августа подтвердил арест Кузнецова и назначил следующее заседание на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".