Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX

Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX - РИА Новости, 29.08.2025

Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX

Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.

"Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.

