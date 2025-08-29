Рейтинг@Mail.ru
Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX - РИА Новости, 29.08.2025
09:27 29.08.2025 (обновлено: 11:09 29.08.2025)
Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.

"Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
общество, москва, социальный навигатор, сн_образование
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года.
"Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
Заголовок открываемого материала