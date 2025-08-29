https://ria.ru/20250829/maks-2038247023.html
Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все школьные и родительские чаты в Москве планируют перевести в мессенджер MAX с 1 сентября, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>В пятницу прошла пресс-конференция, посвященная подготовке столичных школ к началу учебного года."Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX", - сказала Ракова, отвечая на вопрос РИА Новости.
