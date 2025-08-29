Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре - РИА Новости, 29.08.2025
19:46 29.08.2025 (обновлено: 22:41 29.08.2025)
Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре
Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Молодой человек открыл стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого человека на его жену, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.По данным ведомства, в пятницу примерно в 18.30 мск рядом с ТЦ "Этажи" проходили муж с женой. Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился то ли мужу, то ли супруге, которая была облачена в никаб."Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного "непонравившимся" взглядом, произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал", – рассказала Гариева.Она отметила, что все живы и целы, конфликт на данном этапе приостановлен.В Telegram-канале МВД Дагестана сообщается, что одного из участников инцидента доставили в отдел полиции, стрелявшего разыскивают.
Стали известны подробности стрельбы в махачкалинском торговом центре

© Кадр видео из соцсетейНа месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
На месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Молодой человек открыл стрельбу из травматического оружия возле торгового центра в Махачкале из-за "излишне заинтересованного" взгляда другого человека на его жену, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в пятницу примерно в 18.30 мск рядом с ТЦ "Этажи" проходили муж с женой. Мимо них прошел мужчина, взгляд которого, брошенный на женщину, не понравился то ли мужу, то ли супруге, которая была облачена в никаб.
"Взгляд прохожего показался супругам излишне заинтересованным. В результате этого непонимания, вызванного "непонравившимся" взглядом, произошел словесный конфликт. После чего оскорбившийся и возмущенный супруг достал травмат и несколько раз выстрелил. Куда он конкретно целился пока не ясно, поскольку он все равно никуда не попал", – рассказала Гариева.
Она отметила, что все живы и целы, конфликт на данном этапе приостановлен.
В Telegram-канале МВД Дагестана сообщается, что одного из участников инцидента доставили в отдел полиции, стрелявшего разыскивают.
