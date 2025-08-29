Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:17 29.08.2025 (обновлено: 20:11 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/makhachkala-2038405933.html
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра - РИА Новости, 29.08.2025
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра
В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:17:00+03:00
2025-08-29T20:11:00+03:00
махачкала
россия
республика дагестан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038405811_0:64:717:467_1920x0_80_0_0_aa4a59acb5207ef461499d8cd0dab63d.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города."Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались", — рассказал собеседник агентства в администрации.Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева уточнила, что инцидент произошел в пятницу примерно в 18:30 мск. Муж с женой были около торгового центра, когда мимо них прошел мужчина. Его взгляд, брошенный на женщину, не понравился то ли молодому человеку, то ли его супруге, которая была в никабе. Из-за этого недопонимания началась словесная перепалка, в ходе которой муж достал травмат и несколько раз выстрелил. Он ни в кого не попал.
https://ria.ru/20250829/mahachkala-2038219769.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038405811_13:0:636:467_1920x0_80_0_0_706f22caa79f48eb58f781decf566adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, россия, республика дагестан, происшествия
Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Происшествия
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра

Мужчина открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" в Махачкале во время конфликта

© Кадр видео из соцсетейНа месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
На месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ Этажи в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
На месте происшествия, где молодой человек открыл стрельбу у ТЦ "Этажи" в ходе конфликта с другим мужчиной в Махачкале
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города.
«
"Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались", — рассказал собеседник агентства в администрации.
Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева уточнила, что инцидент произошел в пятницу примерно в 18:30 мск. Муж с женой были около торгового центра, когда мимо них прошел мужчина. Его взгляд, брошенный на женщину, не понравился то ли молодому человеку, то ли его супруге, которая была в никабе.
Из-за этого недопонимания началась словесная перепалка, в ходе которой муж достал травмат и несколько раз выстрелил. Он ни в кого не попал.
Место происшествия, где участковый получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем в Махачкале - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских
Вчера, 01:12
 
МахачкалаРоссияРеспублика ДагестанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала