https://ria.ru/20250829/makhachkala-2038405933.html
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра - РИА Новости, 29.08.2025
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра
В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:17:00+03:00
2025-08-29T19:17:00+03:00
2025-08-29T20:11:00+03:00
махачкала
россия
республика дагестан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038405811_0:64:717:467_1920x0_80_0_0_aa4a59acb5207ef461499d8cd0dab63d.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города."Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались", — рассказал собеседник агентства в администрации.Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева уточнила, что инцидент произошел в пятницу примерно в 18:30 мск. Муж с женой были около торгового центра, когда мимо них прошел мужчина. Его взгляд, брошенный на женщину, не понравился то ли молодому человеку, то ли его супруге, которая была в никабе. Из-за этого недопонимания началась словесная перепалка, в ходе которой муж достал травмат и несколько раз выстрелил. Он ни в кого не попал.
https://ria.ru/20250829/mahachkala-2038219769.html
махачкала
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038405811_13:0:636:467_1920x0_80_0_0_706f22caa79f48eb58f781decf566adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, россия, республика дагестан, происшествия
Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Происшествия
В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра
Мужчина открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" в Махачкале во время конфликта