В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра

29.08.2025

В Махачкале произошла стрельба возле торгового центра

В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города.

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. В Махачкале молодой человек открыл стрельбу возле ТЦ "Этажи" при конфликте с другим мужчиной, сообщили РИА Новости в мэрии города."Предварительно, двое молодых ребят повздорили — один из них достал оружие и начал стрелять. Люди разбежались", — рассказал собеседник агентства в администрации.Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева уточнила, что инцидент произошел в пятницу примерно в 18:30 мск. Муж с женой были около торгового центра, когда мимо них прошел мужчина. Его взгляд, брошенный на женщину, не понравился то ли молодому человеку, то ли его супруге, которая была в никабе. Из-за этого недопонимания началась словесная перепалка, в ходе которой муж достал травмат и несколько раз выстрелил. Он ни в кого не попал.

махачкала

россия

республика дагестан

