В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских

2025-08-29T01:12:00+03:00

МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и применении насилия к представителю власти возбудили в Махачкале после гибели участкового, который получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. Ранее в МВД республики сообщили, что в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале водитель Toyota Camry проигнорировал сигнал наряда ДПС об остановке. Скрываясь от полицейских, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. В ведомстве отметили, что в ходе преследования сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы участковый, находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле, получил смертельное ранение. "Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, водитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, наехал на сотрудника полиции, который преградил ему путь. Злоумышленник попытался скрыться, из-за чего правоохранители применили огнестрельное оружие. От случайного попадания пули смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле.

