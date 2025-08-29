В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских
СК возбудил дело после гибели участкового от пули полицейских в Махачкале
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и применении насилия к представителю власти возбудили в Махачкале после гибели участкового, который получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
Ранее в МВД республики сообщили, что в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале водитель Toyota Camry проигнорировал сигнал наряда ДПС об остановке. Скрываясь от полицейских, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. В ведомстве отметили, что в ходе преследования сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы участковый, находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле, получил смертельное ранение.
"Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, наехал на сотрудника полиции, который преградил ему путь. Злоумышленник попытался скрыться, из-за чего правоохранители применили огнестрельное оружие. От случайного попадания пули смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле.
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского
23 апреля, 07:36