В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских
01:12 29.08.2025 (обновлено: 06:13 29.08.2025)
В Дагестане завели дело после гибели участкового от пули полицейских
происшествия
махачкала
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и применении насилия к представителю власти возбудили в Махачкале после гибели участкового, который получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану. Ранее в МВД республики сообщили, что в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале водитель Toyota Camry проигнорировал сигнал наряда ДПС об остановке. Скрываясь от полицейских, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. В ведомстве отметили, что в ходе преследования сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы участковый, находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле, получил смертельное ранение. "Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным следствия, водитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, наехал на сотрудника полиции, который преградил ему путь. Злоумышленник попытался скрыться, из-за чего правоохранители применили огнестрельное оружие. От случайного попадания пули смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле.
происшествия, махачкала, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф
Происшествия, Махачкала, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА/МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и применении насилия к представителю власти возбудили в Махачкале после гибели участкового, который получил смертельное ранение в результате стрельбы полицейских в ходе погони за нарушителем, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.
Ранее в МВД республики сообщили, что в четверг вечером на улице Примакова в Махачкале водитель Toyota Camry проигнорировал сигнал наряда ДПС об остановке. Скрываясь от полицейских, злоумышленник грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу, опасно маневрировал. В ведомстве отметили, что в ходе преследования сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. В результате стрельбы участковый, находившийся вне службы в припаркованном личном автомобиле, получил смертельное ранение.
"Следственным отделом по Ленинскому району Махачкалы СУСК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и частью 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти УК РФ)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, водитель не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и, создавая угрозу жизни и здоровью граждан, наехал на сотрудника полиции, который преградил ему путь. Злоумышленник попытался скрыться, из-за чего правоохранители применили огнестрельное оружие. От случайного попадания пули смертельное ранение получил сотрудник полиции, находившийся вне службы в личном автомобиле.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Дагестане в перестрелке ранили полицейского
23 апреля, 07:36
 
