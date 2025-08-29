LG Electronics подала заявку на регистрацию нового товарного знака в России

https://ria.ru/20250829/lg-2038228376.html

россия

сеул

lg electronics

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Южнокорейская компания LG Electronics, которая прекратила поставки в Россию в 2022 году, подала заявку на регистрацию бренда "RGB Primary Color" в Роспатент, документ есть в распоряжении РИА Новости. Заявка была подана 25 августа. Под этим брендом компания сможет выпускать телевизоры и дисплеи, а также программное обеспечение для телевизоров. Заявка поступила от LG Electronics Inc. Компания LG Electronics объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. При этом, согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, российское юрлицо компании продолжает свою работу. По итогам 2024 года его выручка выросла на 13% в годовом выражении - до 41 миллиарда рублей, а чистая прибыль сократилась на 22% - до 2,6 миллиарда рублей. LG Electronics - южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.

