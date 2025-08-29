https://ria.ru/20250829/koreya-2038231005.html

СМИ: в Южной Корее предъявили обвинения экс-премьеру и жене экс-президента

СМИ: в Южной Корее предъявили обвинения экс-премьеру и жене экс-президента

СМИ: в Южной Корее предъявили обвинения экс-премьеру и жене экс-президента

Специальный прокурор предъявил обвинения бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Дук Су и супруге отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля,... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специальный прокурор предъявил обвинения бывшему премьер-министру Южной Кореи Хан Дук Су и супруге отстраненного от власти президента страны Юн Сок Ёля, передает агентство Рёнхап. Бывший премьер проходит по делу о пособничестве в неудавшейся попытке введения чрезвычайного военного положения, инициированной Юн Сок Ёлем. По данным команды спецпрокурора, экс-премьеру предъявлено обвинение по пунктам о пособничестве организатору мятежа, лжесвидетельстве, подделке и уничтожении официальных документов и другим статьям. Несмотря на обвинения, он остается на свободе. Бывшая первая леди Ким Гон Хи обвинена в коррупции. Ким Гон Хи и ее муж арестованы и находятся в тюрьме. Экс-президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в декабре 2024 года был объявлен импичмент после попытки введения чрезвычайного военного положения. Он был временно отстранен от должности, а его обязанности на время рассмотрения ходатайства в конституционном суде исполняли премьер Хан Док Су и вице-премьер Чхве Сан Мок. Конституционный суд утвердил импичмент Юн Сок Ёлю 4 апреля. В связи с этим на 3 июня в Южной Корее были назначены досрочные выборы президента. До тех пор обязанности главы государства должен был исполнять Хан Док Су, однако в мае он решил подать в отставку для участия в президентских выборах.

южная корея

Новости

