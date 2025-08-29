Рейтинг@Mail.ru
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу - РИА Новости, 29.08.2025
17:22 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/knr-2038375826.html
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу
Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в узком составе, сообщил РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:22:00+03:00
2025-08-29T17:22:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
юрий ушаков
андрей белоусов
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39915/00/399150086_0:81:1635:1001_1920x0_80_0_0_1cd2b223e3cd461d8dacdc08fd8f745e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в узком составе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе, затем лидеры пообщаются в узком составе в формате "один плюс четыре". "От нас – (глава МИД РФ Сергей) Лавров, Белоусов, Ушаков, (замруководителя администрации президента РФ Максим) Орешкин", - сказал Ушаков.
в мире, россия, китай, пекин, юрий ушаков, андрей белоусов, владимир путин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Юрий Ушаков, Андрей Белоусов, Владимир Путин, ШОС
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу

Ушаков: Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в Пекине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в узком составе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе, затем лидеры пообщаются в узком составе в формате "один плюс четыре".
"От нас – (глава МИД РФ Сергей) Лавров, Белоусов, Ушаков, (замруководителя администрации президента РФ Максим) Орешкин", - сказал Ушаков.
