Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов примет участие в переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком кругу
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов примет участие в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине в узком составе, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе, затем лидеры пообщаются в узком составе в формате "один плюс четыре". "От нас – (глава МИД РФ Сергей) Лавров, Белоусов, Ушаков, (замруководителя администрации президента РФ Максим) Орешкин", - сказал Ушаков.
