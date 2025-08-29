https://ria.ru/20250829/kitay-2038311663.html

В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай

В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.08.2025

В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай

Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:21:00+03:00

2025-08-29T13:21:00+03:00

2025-08-29T13:45:00+03:00

политика

китай

владимир путин

дмитрий песков

шос

си цзиньпин

тяньцзинь

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903530955_0:323:2961:1989_1920x0_80_0_0_43b770241199aa3592c89b767232c10a.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вторая половина дня воскресенья 31 августа", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Другие подробности:Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250828/putin-2038028905.html

https://ria.ru/20250828/pekin-2037996305.html

китай

тяньцзинь

пекин

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, китай, владимир путин, дмитрий песков, шос, си цзиньпин, тяньцзинь, пекин, дальневосточный федеральный университет, владивосток