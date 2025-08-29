Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай - РИА Новости, 29.08.2025
13:21 29.08.2025 (обновлено: 13:45 29.08.2025)
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Вторая половина дня воскресенья 31 августа", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Другие подробности:Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Автомобиль "Аурус" кортежа президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине
Автомобиль "Аурус" кортежа президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня воскресенья 31 августа", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В Китае рассказали, какой сигнал посылает визит Путина в Пекин
28 августа, 10:31
Другие подробности:
  • Накануне визита в Китай Путин дал интервью местным СМИ. В Кремле рассчитывают, что его опубликуют в ночь на субботу.
  • В рамках поездки президент посетит Тяньцзинь, где пройдут саммиты ШОС и "ШОС плюс".
  • Затем он отправится в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
  • Также у Путина запланировано множество двусторонних встреч.
  • После завершения программы в Китае президент полетит во Владивосток, где примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
В праздновании победы в Пекине примут участие 26 иностранных лидеров
28 августа, 05:42
 
