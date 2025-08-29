В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Аурус" кортежа президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине
Автомобиль "Аурус" кортежа президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Рабочая программа Владимира Путина в Китае начнется 31 августа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вторая половина дня воскресенья 31 августа", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Другие подробности:
- Накануне визита в Китай Путин дал интервью местным СМИ. В Кремле рассчитывают, что его опубликуют в ночь на субботу.
- В рамках поездки президент посетит Тяньцзинь, где пройдут саммиты ШОС и "ШОС плюс".
- Затем он отправится в Пекин, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в торжествах по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.
- Также у Путина запланировано множество двусторонних встреч.
- После завершения программы в Китае президент полетит во Владивосток, где примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума.
Саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
