Рейтинг@Mail.ru
Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/kitay-2038231253.html
Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России
Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России - РИА Новости, 29.08.2025
Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России
Пекин в полной мере осознает исторический контекст и первопричины конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:50:00+03:00
2025-08-29T05:50:00+03:00
китай
бразилия
россия
игорь моргулов
ван и (политик)
си цзиньпин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_0:1:901:507_1920x0_80_0_0_bf268a5efb29a30a8502a7bb7414e7f1.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин в полной мере осознает исторический контекст и первопричины конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Весьма важно, что в Китае в полной мере осознают исторический контекст и первопричины конфликта, без устранения которых невозможно его долгосрочное и окончательное разрешение", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что Пекин занимает четкую и последовательную позицию по украинскому вопросу, заключающуюся в поддержке усилий, способствующих политико-дипломатическому урегулированию кризиса, активно участвует в работе группы "Друзей мира на Украине", созданной на площадке ООН представителями Глобального Юга. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
https://ria.ru/20250829/posol-2038220713.html
https://ria.ru/20250829/posol-2038221281.html
китай
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18696/89/186968974_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_0d80851c2c58dabfb2f6e88c48715b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, бразилия, россия, игорь моргулов, ван и (политик), си цзиньпин, оон
Китай, Бразилия, Россия, Игорь Моргулов, Ван И (политик), Си Цзиньпин, ООН
Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России

Посол Моргулов: Китай осознает первопричины украинского конфликта

© РИА Новости / Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин в полной мере осознает исторический контекст и первопричины конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Весьма важно, что в Китае в полной мере осознают исторический контекст и первопричины конфликта, без устранения которых невозможно его долгосрочное и окончательное разрешение", - сказал дипломат.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России отметил конструктивный настрой "Друзей мира" по Украине
01:35
Моргулов отметил, что Пекин занимает четкую и последовательную позицию по украинскому вопросу, заключающуюся в поддержке усилий, способствующих политико-дипломатическому урегулированию кризиса, активно участвует в работе группы "Друзей мира на Украине", созданной на площадке ООН представителями Глобального Юга.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России отметил важность объективности "Друзей мира" по Украине
01:54
 
КитайБразилияРоссияИгорь МоргуловВан И (политик)Си ЦзиньпинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала