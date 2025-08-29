https://ria.ru/20250829/kitay-2038231253.html

Китай осознает первопричины украинского конфликта, заявил посол России

Пекин в полной мере осознает исторический контекст и первопричины конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Пекин в полной мере осознает исторический контекст и первопричины конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Весьма важно, что в Китае в полной мере осознают исторический контекст и первопричины конфликта, без устранения которых невозможно его долгосрочное и окончательное разрешение", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что Пекин занимает четкую и последовательную позицию по украинскому вопросу, заключающуюся в поддержке усилий, способствующих политико-дипломатическому урегулированию кризиса, активно участвует в работе группы "Друзей мира на Украине", созданной на площадке ООН представителями Глобального Юга. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой заявил, что Китай и Бразилия должны продвигать роль группы "Друзья мира" в политическом урегулировании украинского кризиса.

