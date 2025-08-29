https://ria.ru/20250829/evrosoyuz-2038345951.html

ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на оборону в пять раз

ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на оборону в пять раз - РИА Новости, 29.08.2025

ЕК предложила увеличить расходы Евросоюза на оборону в пять раз

29.08.2025

БРЮССЕЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Европейская комиссия предложила в новом проекте бюджета ЕС увеличить расходы на оборону в пять раз и 10-кратное увеличение бюджета на военную мобильность, заявила на пресс-конференции в Латвии глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Это также является причиной того, что в новом бюджете ЕС, который мы только что предложили, мы предусматриваем пятикратное увеличение расходов на оборону и десятикратное увеличение (финансирования – ред.) военной мобильности", - сказала она.Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.В мае государства-члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.

