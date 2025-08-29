https://ria.ru/20250829/es-2038327511.html

ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России, пишет Euractiv

ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России, пишет Euractiv - РИА Новости, 29.08.2025

ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России, пишет Euractiv

Евросоюз почти исчерпал свои возможности по санкциям против России, его министры обсудят введение санкций против Индии и Китая, сообщает портал Euractiv со... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:24:00+03:00

2025-08-29T14:24:00+03:00

2025-08-29T14:24:00+03:00

в мире

россия

индия

китай

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Евросоюз почти исчерпал свои возможности по санкциям против России, его министры обсудят введение санкций против Индии и Китая, сообщает портал Euractiv со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ и неназванных чиновников ЕС. Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продвигается вперед в вопросе использования российских активов для Украины, заморозку которых РФ не раз называла воровством, и добавила, что скоро будет принят 19-й пакет санкций против России. "Чиновники ЕС в последнее время стали более открыты к идее действовать против структур, базирующихся в Китае и Индии, отчасти из-за растущего давления со стороны Вашингтона. Предыдущие пакеты санкций ЕС уже включали в черный список индийский нефтеперерабатывающий завод и два китайских банка, но ожидается, что министры обсудят существенное расширение этого списка... Чиновники ЕС в частном порядке признают, что приближаются к пределу мер, которые затрагивают только Москву", - говорится в сообщении. Портал отмечает, что пока пакеты санкций Евросоюза не привели к изменению Россией своего курса. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250410/es-2010396686.html

https://ria.ru/20250204/aktivy-1997311709.html

россия

индия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, индия, китай, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, владимир путин, евросоюз