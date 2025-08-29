https://ria.ru/20250829/den-2038259402.html
Минпросвещения определило длительность школьного дня
Минпросвещения определило длительность школьного дня - РИА Новости, 29.08.2025
Минпросвещения определило длительность школьного дня
29.08.2025
МОСКВА, 29 августа - РИА Новости. Министерство просвещения установило единый распорядок учебного дня для школ, говорится в соответствующем документе ведомства.Согласно документу, занятия должны проходить в рамках периода с 8:00 до 19:00, если предусмотрена вторая смена.Особые условия установлены для 5-х и 9-х классов, а также для классов для детей с ограниченными возможностями здоровья — они должны учиться в первую смену."Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается", - сообщил РИА Новости руководитель нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.Кроме того, как он подчеркнул, положения нового документа соответствуют стандартам, обозначенным в санитарных правилах и нормах.Текущий учебный год продлится с 1 сентября до 26 мая. Школы могут организовывать процесс обучения, используя системы четвертей или триместров. Все соответствующие рекомендации были составлены и направлены ведомством в российские субъекты.
