Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 29.08.2025 (обновлено: 20:36 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/dagestan-2038410056.html
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС
Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели в Дагестане после взрыва на АЗС, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:42:00+03:00
2025-08-29T20:36:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038398382_0:349:1087:960_1920x0_80_0_0_fd53ab20a3742fe57012fbfbe0c6d245.jpg
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели в Дагестане после взрыва на АЗС, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.По данным следствия, на территории неработающей АЗС в ходе перекачки газового топлива в цистерну произошло возгорание топливных паров с последующим воспламенением и взрывом.
https://ria.ru/20250829/pozhar-2038236845.html
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038398382_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a00d71a38e5a2e108201232c2374278b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, хасавюртовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Хасавюртовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС

СК завел дело после взрыва на АЗС в Дагестане

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/TelegramЛиквидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан/Telegram
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели в Дагестане после взрыва на АЗС, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, на территории неработающей АЗС в ходе перекачки газового топлива в цистерну произошло возгорание топливных паров с последующим воспламенением и взрывом.
Лесной пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров
Вчера, 07:26
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала