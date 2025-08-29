https://ria.ru/20250829/dagestan-2038410056.html
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС
2025-08-29T19:42:00+03:00
2025-08-29T19:42:00+03:00
2025-08-29T20:36:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности завели в Дагестане после взрыва на АЗС, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.В пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным ГУМЧС по республике, жертв и пострадавших нет. По информации ЦУР Дагестана, сотрудники и посетители АЗС успели покинуть территорию до возгорания. В администрации района сообщили РИА Новости, что во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", – говорится в сообщении.По данным следствия, на территории неработающей АЗС в ходе перекачки газового топлива в цистерну произошло возгорание топливных паров с последующим воспламенением и взрывом.
