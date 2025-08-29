https://ria.ru/20250829/dagestan-2038379206.html
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв - РИА Новости, 29.08.2025
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики. В пятницу ГУМЧС по Дагестану объявило, что в пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе. "Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
