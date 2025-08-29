Рейтинг@Mail.ru
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
17:34 29.08.2025
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв - РИА Новости, 29.08.2025
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв
Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:34:00+03:00
2025-08-29T17:34:00+03:00
происшествия
республика дагестан
хасавюртовский район
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики. В пятницу ГУМЧС по Дагестану объявило, что в пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе. "Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.
республика дагестан
хасавюртовский район
происшествия, республика дагестан, хасавюртовский район
Происшествия, Республика Дагестан, Хасавюртовский район
На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв

На загоревшейся АЗС в Дагестане произошел взрыв из-за воспламенения емкости

© Кадр видео из соцсетейПожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
Пожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв произошел на загоревшейся АЗС в Дагестане в результате воспламенения емкости во время дозаправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Хасавюртовского района республики.
В пятницу ГУМЧС по Дагестану объявило, что в пятницу загорелась заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе.
"Примерно в 16.30 (мск) на газозаправочной станции, расположенной на автодороге Хасавюрт-Бабаюрт в селе Сулевкент, во время дозаправки емкости заправки произошло воспламенение, и в результате дальнейшего горения произошел взрыв газовоздушной смеси. Жертв нет, пострадавших также нет", - уточнили агентству в администрации.
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский район
 
 
