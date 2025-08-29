Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане произошел пожар на АЗС
09:35 29.08.2025 (обновлено: 17:38 29.08.2025)
В Дагестане произошел пожар на АЗС
Пожар произошел на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана, пострадал один человек – оператор заправки, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T09:35:00+03:00
2025-08-29T17:38:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пожар произошел на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана, пострадал один человек – оператор заправки, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на АЗС, расположенной на въезде в населённый пункт Верхнее Казанище Буйнакского района. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения МЧС России установили, что огнем охвачено здание операторской. В результате происшествия пострадал оператор АЗС, получивший ожоги конечностей и спины", – говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в больницу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пожар произошел на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана, пострадал один человек – оператор заправки, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре на АЗС, расположенной на въезде в населённый пункт Верхнее Казанище Буйнакского района. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения МЧС России установили, что огнем охвачено здание операторской. В результате происшествия пострадал оператор АЗС, получивший ожоги конечностей и спины", – говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в больницу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.
