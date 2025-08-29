https://ria.ru/20250829/dagestan-2038248371.html

В Дагестане произошел пожар на АЗС

В Дагестане произошел пожар на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025

В Дагестане произошел пожар на АЗС

Пожар произошел на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана, пострадал один человек – оператор заправки, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 29.08.2025

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пожар произошел на автозаправочной станции в Буйнакском районе Дагестана, пострадал один человек – оператор заправки, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре на АЗС, расположенной на въезде в населённый пункт Верхнее Казанище Буйнакского района. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения МЧС России установили, что огнем охвачено здание операторской. В результате происшествия пострадал оператор АЗС, получивший ожоги конечностей и спины", – говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в больницу. Возгорание ликвидировали на площади 50 квадратных метров.

