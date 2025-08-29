https://ria.ru/20250829/chp-2038378201.html
В Дагестане на АЗС произошла разгерметизация емкости газовоза
ПЯТИГОРСК, 29 авг – РИА Новости. Разгерметизация ёмкости газовоза произошла на АЗС в Дагестане, угроза распространения огня на частный жилой дом ликвидирована, сообщило ГУ МЧС региона. Ранее РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике Дагестан сообщили, что заправка горит возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. "По прибытии пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация ёмкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована", – говорится в сообщении.
