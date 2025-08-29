https://ria.ru/20250829/chp-2038376922.html
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС
Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на АЗС в селе Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на АЗС в селе Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает ведомство. "Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием на АЗС в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, 29 августа 2025 года произошло возгорание на автозаправочной станции в селе Сулевкент Хасавюртовского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.
