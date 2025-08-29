Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/chp-2038376922.html
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС - РИА Новости, 29.08.2025
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС
Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на АЗС в селе Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает ведомство. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:26:00+03:00
2025-08-29T17:26:00+03:00
происшествия
республика дагестан
хасавюртовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038364329_0:220:715:622_1920x0_80_0_0_763c1d17aed1b1e622686607c986769c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на АЗС в селе Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает ведомство. "Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием на АЗС в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, 29 августа 2025 года произошло возгорание на автозаправочной станции в селе Сулевкент Хасавюртовского района", - говорится в Telegram-канале ведомства. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250829/chp-2038376333.html
республика дагестан
хасавюртовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038364329_0:119:715:655_1920x0_80_0_0_a4bd865f878d07d3c89f36ae49a551fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, хасавюртовский район
Происшествия, Республика Дагестан, Хасавюртовский район
В Дагестане начали проверку после возгорания на АЗС

Прокуратура Дагестана проводит проверку после пожара на АЗС

© Кадр видео из соцсетейПожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
Пожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием на АЗС в селе Сулевкент Хасавюртовского района, сообщает ведомство.
"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием на АЗС в Хасавюртовском районе. По предварительным данным, 29 августа 2025 года произошло возгорание на автозаправочной станции в селе Сулевкент Хасавюртовского района", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, добавили в прокуратуре.
Пожар на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
Вчера, 17:23
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала