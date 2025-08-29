https://ria.ru/20250829/chp-2038376333.html
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
29.08.2025
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Дагестане, где произошла разгерметизация емкости газовоза, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В пятницу ГУМЧС объявило РИА Новости, что горит заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. "Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении главка.
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
МЧС: при пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал