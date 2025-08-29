Рейтинг@Mail.ru
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
17:23 29.08.2025
При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал
2025-08-29T17:23:00+03:00
2025-08-29T17:23:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюртовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Дагестане, где произошла разгерметизация емкости газовоза, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В пятницу ГУМЧС объявило РИА Новости, что горит заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. "Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении главка.
происшествия, республика дагестан, россия, хасавюртовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Дагестане, где произошла разгерметизация емкости газовоза, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
В пятницу ГУМЧС объявило РИА Новости, что горит заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана.
"Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении главка.
