При пожаре на заправке в Дагестане никто не пострадал

2025-08-29T17:23:00+03:00

происшествия

республика дагестан

россия

хасавюртовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Дагестане, где произошла разгерметизация емкости газовоза, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике. В пятницу ГУМЧС объявило РИА Новости, что горит заправка возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана. "Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении главка.

2025

