СМИ: задержанная сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику

СМИ: задержанная сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику - РИА Новости, 29.08.2025

СМИ: задержанная сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику

Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым состояла в любовной связи, сообщает... РИА Новости, 29.08.2025

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым состояла в любовной связи, сообщает онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники. Ранее пятницу онлайн-издание hraparak.am сообщило, что консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Баку. "По данным источников Factor.am, Служба национальной безопасности выяснила, что одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию. Factor.am стали известны некоторые детали: в частности, этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она была сотрудницей ключевых управлений и имела доступ к важной информации, состояла в любовной связи с азербайджанцем", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аракелян была задержана более месяца назад в аэропорту "Звартноц". "Ашхен Алексанян во время допроса отметила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна. Пока неизвестно, кто ей помогал и какую должность он занимает в МИД. Нам сообщили, что СНБ изъяла компьютеры некоторых сотрудников МИД", - отмечается в публикации. Служба национальной безопасности и министерство иностранных дел Армении эту информацию пока не прокомментировали.

