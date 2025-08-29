Рейтинг@Mail.ru
16:00 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/chp-2038352317.html
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым состояла в любовной связи, сообщает онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники. Ранее пятницу онлайн-издание hraparak.am сообщило, что консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Баку. "По данным источников Factor.am, Служба национальной безопасности выяснила, что одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию. Factor.am стали известны некоторые детали: в частности, этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она была сотрудницей ключевых управлений и имела доступ к важной информации, состояла в любовной связи с азербайджанцем", - говорится в сообщении. Отмечается, что Аракелян была задержана более месяца назад в аэропорту "Звартноц". "Ашхен Алексанян во время допроса отметила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна. Пока неизвестно, кто ей помогал и какую должность он занимает в МИД. Нам сообщили, что СНБ изъяла компьютеры некоторых сотрудников МИД", - отмечается в публикации. Служба национальной безопасности и министерство иностранных дел Армении эту информацию пока не прокомментировали.
В мире, Армения, Азербайджан, Австрия
СМИ: задержанная сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику

Задержанная за шпионаж сотрудница МИД Армении передавала информацию любовнику

ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Задержанная за шпионаж в пользу Азербайджана сотрудница МИД Армении Ашхен Алексанян передавала информацию лицу, с которым состояла в любовной связи, сообщает онлайн-ресурс Factor.am, ссылаясь на свои источники.
Ранее пятницу онлайн-издание hraparak.am сообщило, что консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в Ереване по подозрению в шпионаже в пользу Баку.
"По данным источников Factor.am, Служба национальной безопасности выяснила, что одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию. Factor.am стали известны некоторые детали: в частности, этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она была сотрудницей ключевых управлений и имела доступ к важной информации, состояла в любовной связи с азербайджанцем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Аракелян была задержана более месяца назад в аэропорту "Звартноц".
"Ашхен Алексанян во время допроса отметила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна. Пока неизвестно, кто ей помогал и какую должность он занимает в МИД. Нам сообщили, что СНБ изъяла компьютеры некоторых сотрудников МИД", - отмечается в публикации.
Служба национальной безопасности и министерство иностранных дел Армении эту информацию пока не прокомментировали.
