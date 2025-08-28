https://ria.ru/20250828/vyshinskiy-2038061805.html

Вышинский положил свою жизнь на алтарь справедливости, заявил Мирошник

Вышинский положил свою жизнь на алтарь справедливости, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.08.2025

Вышинский положил свою жизнь на алтарь справедливости, заявил Мирошник

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский положил свою жизнь на алтарь справедливости, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. "Кирилл боролся за права русских, за права соотечественников… Это человек, который на алтарь справедливости положил свою жизнь. Очень жаль...но такие люди просто так свою жизнь не растрачивают… Это человек, который смог реализовать себя так, под что был искренне заточен", - сказал Мирошник журналистам перед церемонией прощания. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

