Захарова назвала Вышинского жертвой киевского режима

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Журналист, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский - жертва киевского режима, он силой духа отстаивал свободу слова и самовыражения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. "Он (Вышинский - ред.) есть жертва киевского режима… Этот режим бесчеловечен, и у него есть жертвы, но это жертвы не только на фронтах сражений, не только на фронтах диверсий, это жертвы, которые духом, силой духа отстаивали то, что является частью нашего мира, свободу слова, свободу самовыражения, просто свободу", - сказала Захарова на церемонии прощания. Она выразила уверенность, что именем Вышинского будут названы стипендии, под его именем будут проводиться международные журналистские конкурсы, конференции и симпозиумы. "Его имя будет увековечено в профессии, в работе, в борьбе за свободу, за истину", - подчеркнула Захарова. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

