Захарова назвала Вышинского жертвой киевского режима, отстаивавшей свободу
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета.
В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".
В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.
Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".
В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.
Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
