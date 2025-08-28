Рейтинг@Mail.ru
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 28.08.2025
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики - РИА Новости, 28.08.2025
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской РИА Новости, 28.08.2025
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Колумбийские наемники после первого боевого выхода отказываются от дальнейших боевых задач на направлении населенного пункта Покровское", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо отказа от выполнения боевых задач, ряд наемников приняли решение разорвать контракты о военной службе с ВСУ. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики

Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач в Днепропетровской области

© AP Photo / Scott Heppell Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Колумбийские наемники после первого боевого выхода отказываются от дальнейших боевых задач на направлении населенного пункта Покровское", - рассказал собеседник агентства.
27 августа, 06:37
Силовики сообщили о переводе под Харьков грабивших в Судже боевиков ВСУ
27 августа, 06:37
Он добавил, что помимо отказа от выполнения боевых задач, ряд наемников приняли решение разорвать контракты о военной службе с ВСУ.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
27 августа, 06:34
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют, сообщили силовики
27 августа, 06:34
 
Специальная военная операция на Украине Украина Днепропетровская область Колумбия Густаво Петро Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ) Вооруженные силы Украины
 
 
