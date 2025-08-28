https://ria.ru/20250828/vsu-2037999108.html

Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Колумбийские наемники после первого боевого выхода отказываются от дальнейших боевых задач на направлении населенного пункта Покровское", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо отказа от выполнения боевых задач, ряд наемников приняли решение разорвать контракты о военной службе с ВСУ. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

