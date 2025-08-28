https://ria.ru/20250828/vsu-2037999108.html
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики - РИА Новости, 28.08.2025
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T06:26:00+03:00
2025-08-28T06:26:00+03:00
2025-08-28T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
колумбия
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Иностранные наемники в составе ВСУ отказываются от выполнения задач после первого боевого выхода в окрестностях населенного пункта Покровское в Днепропетровской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Колумбийские наемники после первого боевого выхода отказываются от дальнейших боевых задач на направлении населенного пункта Покровское", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что помимо отказа от выполнения боевых задач, ряд наемников приняли решение разорвать контракты о военной службе с ВСУ. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе, сказанные в интервью РИА Новости, о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
https://ria.ru/20250827/vsu-2037777274.html
https://ria.ru/20250827/vsu-2037777159.html
украина
днепропетровская область
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, колумбия, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Колумбия, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач в Днепропетровской области