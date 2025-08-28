Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бросают иностранных наемников в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 28.08.2025 (обновлено: 01:24 28.08.2025)
ВСУ бросают иностранных наемников в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Регулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области, не организуя их эвакуацию, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Наемников из Колумбии в Днепропетровской области бросают на позициях, не организовывают эвакуацию, а только сообщают украинскому командованию подробности гибели наемников и приблизительное место их тел", — рассказал собеседник агентства.Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии. Ранее агентство выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Регулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области, не организуя их эвакуацию, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Наемников из Колумбии в Днепропетровской области бросают на позициях, не организовывают эвакуацию, а только сообщают украинскому командованию подробности гибели наемников и приблизительное место их тел", — рассказал собеседник агентства.
Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии. Ранее агентство выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.
Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
ВСУ начали применять в зоне СВО новые комбинированные мины
Специальная военная операция на Украине
 
 
