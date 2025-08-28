https://ria.ru/20250828/vsu-2037985572.html

ВСУ бросают иностранных наемников в Днепропетровской области

Регулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области, не организуя их эвакуацию, сообщили РИА Новости в силовых РИА Новости, 28.08.2025

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Регулярные части ВСУ бросают иностранных наемников из Колумбии на позициях в Днепропетровской области, не организуя их эвакуацию, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Наемников из Колумбии в Днепропетровской области бросают на позициях, не организовывают эвакуацию, а только сообщают украинскому командованию подробности гибели наемников и приблизительное место их тел", — рассказал собеседник агентства.Накануне в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в Днепропетровской области половину 203-го батальона 113-й бригады ВСУ составляют наемники из Колумбии. Ранее агентство выяснило, что посольство Украины в Перу, которое также отвечает за отношения Киева с Эквадором и Колумбией, вербует через свой сайт наемников с опытом воинской службы в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ.Минобороны не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

