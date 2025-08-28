https://ria.ru/20250828/vladimir-2038157609.html

Во Владимире назначили врио главы города

Во Владимире назначили врио главы города - РИА Новости, 28.08.2025

Во Владимире назначили врио главы города

28.08.2025

политика

владимирская область

владимир

александр авдеев (дипломат)

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временно исполняющим полномочия главы Владимира назначен заместитель главы города Владимир Гарёв, указ в четверг пописал губернатор Владимирской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона. Ранее Гарёв занимал пост первого замглавы администрации города. "Временно исполняющим полномочия главы города Владимира назначен заместитель главы Владимир Гарёв. Соответствующий указ 28 августа 2025 года подписал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Указ вступил в законную силу в день подписания. Владимир Гарёв будет исполнять обязанности до дня избрания нового главы и вступления его в должность", - говорится в сообщении. Октябрьский районный суд Владимира избрал в отношении главы города Дмитрия Наумова меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее источник РИА Новости сообщал, что в администрации Владимира проводятся следственные действия, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Дмитрия Наумова. Согласно данным сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, он занял этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, он занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

владимирская область

владимир

2025

Новости

политика, владимирская область, владимир, александр авдеев (дипломат)