Венгрия не пойдет на конфликт с Брюсселем из-за "Дружбы", считает эксперт

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Будапешт не пойдёт на резкий конфликт с Брюсселем в свете атак ВСУ на трубопровод "Дружба", всё ограничится громкими заявлениями, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников. Словакия и Венгрия ранее обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Исходя из всей вот этой истории (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана в свете событий, связанных с СВО, мне кажется, он не готов пойти на какой-то разрыв или на резкий, острый конфликт с Брюсселем, даже в таком вопросе, как нефть, которая поступает в Венгрию. Поэтому, мне кажется, все ограничится исключительно его громкими заявлениями о том, что он что-то сделает, заблокирует, остановит", - сказал он. По словам эксперта, в ближайшее время мы не увидим никаких резких шагов ни в сторону Украины, куда Будапешт все равно поставляет в рамках гуманитарной помощи продукцию, ни в адрес Брюсселя, поскольку те объемы нефти, которые Венгрия получает от России, она теоретически может восполнить за счет морских поставок. "Все центральноевропейские правительства, начиная от Венгрии, заканчивая Чехией, давно заявили о желании от российских нефти и газа отдалиться, но у них все же не было каких-то возможностей. Если подобная возможность появится, если какие-то появятся дополнительные ресурсы, то, конечно же, они от российской нефти откажутся", - отметил Ведерников. Он также обратил внимание на то, что обычные граждане Венгрии в случае смены цепочки поставок энергоресурсов в страну ощутят это, поскольку цены на них вырастут. "Это может сказаться на итогах парламентских выборов, которые будут в апреле следующего года, поскольку Орбан до этого времени всегда говорил о том, что определенная стабильность, которая присутствует в Венгрии, обоснована тем, что они закупают дешевые энергоресурсы у России. Ну, и, соответственно, теперь такой козырь, может быть, в какой-то степени у него и исчезнет", - заключил эксперт. На прошлой неделе источник в ЕК сообщил РИА Новости, что Еврокомиссия не видит угроз безопасности поставок энергии в страны ЕС в связи с атакой на нефтепровод "Дружба". В четверг глава министерства экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставка нефти по нефтепроводу "Дружба", остановленная из-за атаки ВСУ, восстановлена.

