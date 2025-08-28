Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
14:41 28.08.2025
Фон дер Ляйен сделала заявление после российских ночных ударов по Украине
В ходе ночных ударов по украинским военным целям якобы поврежден офис делегации Евросоюза в Киеве, пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В ходе ночных ударов по украинским военным целям якобы поврежден офис делегации Евросоюза в Киеве, пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X."Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности", — утверждает она.В четверг Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК. Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.Министерство обороны неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В ходе ночных ударов по украинским военным целям якобы поврежден офис делегации Евросоюза в Киеве, пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
"Ударили по нашему офису делегации ЕС в Киеве. Наши сотрудники в безопасности", — утверждает она.
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска нанесли групповой удар по украинским авиабазам и предприятиям ВПК. Отмечается, что цели атаки достигнуты, все назначенные объекты противника поражены.
Министерство обороны неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
