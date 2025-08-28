Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку
Мэру Владимира Наумову грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки
Дмитрий Наумов
© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсети
Дмитрий Наумов. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэру Владимира Дмитрию Наумову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Виталий Ульяненко.
В четверг РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира сообщили, что в отношении главы города Дмитрия Наумова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября. Наумов, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
"Мэр у нас является высшим должностным лицом в системе органов самоуправления населенного пункта. Соответственно, если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - отметил Ульяненко.
Согласно данным с сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, занял этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.
