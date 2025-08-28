Рейтинг@Mail.ru
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/srok-2038162838.html
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку - РИА Новости, 28.08.2025
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку
Мэру Владимира Дмитрию Наумову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T18:31:00+03:00
2025-08-28T18:31:00+03:00
происшествия
владимир
россия
владимирская область
взятка
коррупция
взяточничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_d660032fcab6253cda04ec5926160e7e.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэру Владимира Дмитрию Наумову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Виталий Ульяненко. В четверг РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира сообщили, что в отношении главы города Дмитрия Наумова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября. Наумов, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. "Мэр у нас является высшим должностным лицом в системе органов самоуправления населенного пункта. Соответственно, если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - отметил Ульяненко. Согласно данным с сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, занял этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.
https://ria.ru/20250805/saldo-2033379740.html
https://ria.ru/20250821/sud-2036800871.html
владимир
россия
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037853980_19:0:1094:806_1920x0_80_0_0_38fd6ad67375e592669ecbf12219df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир, россия, владимирская область, взятка, коррупция, взяточничество
Происшествия, Владимир, Россия, Владимирская область, Взятка, Коррупция, взяточничество
Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку

Мэру Владимира Наумову грозит до 15 лет лишения свободы за получение взятки

© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсетиДмитрий Наумов
Дмитрий Наумов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : страница Дмитрия Наумова в соцсети
Дмитрий Наумов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэру Владимира Дмитрию Наумову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Виталий Ульяненко.
В четверг РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира сообщили, что в отношении главы города Дмитрия Наумова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября. Наумов, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Александр Балышев - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области
5 августа, 04:16
"Мэр у нас является высшим должностным лицом в системе органов самоуправления населенного пункта. Соответственно, если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - отметил Ульяненко.
Согласно данным с сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, занял этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Верховный суд пояснил, чем получение взятки отличается от отката
21 августа, 17:14
 
ПроисшествияВладимирРоссияВладимирская областьВзяткаКоррупциявзяточничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала