Мэру Владимира грозит срок до 15 лет за взятку

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Мэру Владимира Дмитрию Наумову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости адвокат Виталий Ульяненко. В четверг РИА Новости в Октябрьском районном суде Владимира сообщили, что в отношении главы города Дмитрия Наумова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Источник в правоохранительных структурах уточнил РИА Новости, что Наумов арестован до 25 октября. Наумов, как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. "Мэр у нас является высшим должностным лицом в системе органов самоуправления населенного пункта. Соответственно, если его вина будет доказана, он понесет наказание по части 6 статьи 290 УК РФ. Наказание может быть назначено в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишения свободы на срок от восьми до 15 лет", - отметил Ульяненко. Согласно данным с сайта мэрии, Наумов является главой города Владимира с 21 ноября 2022 года, занял этот пост по результатам избрания на конкурсной основе. До этого, в 2021-2022 годах, занимал должность главы администрации Гороховецкого района Владимирской области.

