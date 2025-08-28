https://ria.ru/20250828/spisok-2038069958.html

Минпросвещения подготовило список патриотических песен для школ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список из 37 патриотических песен для изучения в школах страны, сообщили в пресс-службе ведомства. "Министерство просвещения Российской Федерации сформировало перечень патриотических песен, рекомендованных для применения в качестве методического обеспечения при организации образовательного процесса в рамках учебного предмета "Музыка" на уровнях начального общего и основного общего образования", - говорится в сообщении. Уточняется, документ направлен в регионы России, в список вошли 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание обучающихся. "Школы самостоятельно принимают решение об использовании рекомендованных произведений в учебном процессе", - отметили в министерстве. Там добавили, что на уроках музыки дети смогут послушать такие песни, как "Красно солнышко" (П. Аедоницкий, И. Шаферан), "День Победы" и "Как прекрасен этот мир" (Д. Тухманов, В. Харитонов), "Моя Москва" (И. Дунаевский, М. Лисянский), "У подножья обелиска" (А. Киселев, К. Чибисов). Кроме того, в перечень включены и современные произведения. Среди них песни "Моя Россия" Ярослава Дронова (Shaman), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова. С инициативой создать список патриотических песен для школьников выступил депутат Госдумы Сергей Колунов ("Единая Россия"), дальнейшая работа по разработке списка велась в соответствии с указом президента России. "Мы провели череду открытых уроков музыки вместе с артистами в школах России, увидели желание мальчишек и девчонок изучать эти песни, увидели интерес, горящие глаза. Данный перечень в ближайшие дни будет разослан по всем школам России", - отметил Колунов.

