https://ria.ru/20250828/solovev-2038067414.html

Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР

Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР - РИА Новости, 28.08.2025

Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР

Арест исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского в мае 2018 года на Украине мог стать стрессом,... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T12:33:00+03:00

2025-08-28T12:33:00+03:00

2025-08-28T12:33:00+03:00

россия

украина

москва

кирилл вышинский

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий киселев

союз журналистов россии

солидарность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038053440_0:12:3211:1818_1920x0_80_0_0_58d14a29524bb4337c7a93b84a578b84.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арест исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского в мае 2018 года на Украине мог стать стрессом, спровоцировавшим болезнь, с которой журналист боролся последний год жизни, считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища. "Так же, как и многие наши доблестные военкоры, некоторых из которых мы уже провожали здесь же, на Троекуровском кладбище, в последний путь, наш друг, наш коллега Кирилл, он, по сути, тоже погиб на войне. Потому что те полтора года, которые он находился в застенках украинских, они наверняка стали тяжелейшим стрессом, который мог стать катализатором вот этой болезни, с которой он боролся последний год. Там, увы, там умеют пытать, там умеют издеваться. Он мне рассказывал, как там было в тюрьме", - сказал Соловьев перед церемонией прощания. Соловьев вспомнил, как СЖР боролся за освобождение Вышинского, отметив, что на тот момент международные журналисты и правозащитные организации еще могли помочь человеку выйти из тюрьмы. "Когда он еще находился в тюрьме, мы вручили 8 сентября, в день международной солидарности журналистов, нашу премию "Солидарность". Потом, когда мы его дождались, он несколько раз подряд был ведущим этой нашей церемонии премии "Солидарность". Он, конечно, приезжал к нам на форум в Сочи, выступал, всегда собиралось много людей, много интересного рассказывал. Он вел эту крайне интересную программу про Украину, на своем, как говорится, опыте жизненном испытал и знал все, что там происходит", - рассказал Соловьев. Глава СЖР также рассказал, что часто общался с Вышинским вне рабочего процесса, так как офис Союза журналистов и РИА Новости находится в одном здании. По его словам, Вышинский часто заходил "выпить кофе, просто поговорить, сверить часы". "Я, кстати, с удивлением тогда узнал из его рассказов, что он альпинист. Он поднимался несколько раз на Эльбрус и на другие тысячники, и все время готовился к новым экспедициям, мечтал об этих экспедициях… Самые глубокие соболезнования еще раз семье и коллегам. Будем Кирилла помнить, как человека, павшего на этой войне", - добавил Соловьев. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Кириллом Вышинским Церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23. Церемония прощания прошла в траурном зале Троекуровского кладбища. 2025-08-28T12:33 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, кирилл вышинский, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев, союз журналистов россии, солидарность, служба безопасности украины