Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР
Арест Вышинского мог стать катализатором болезни, считает глава СЖР
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арест исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского в мае 2018 года на Украине мог стать стрессом, спровоцировавшим болезнь, с которой журналист боролся последний год жизни, считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища. "Так же, как и многие наши доблестные военкоры, некоторых из которых мы уже провожали здесь же, на Троекуровском кладбище, в последний путь, наш друг, наш коллега Кирилл, он, по сути, тоже погиб на войне. Потому что те полтора года, которые он находился в застенках украинских, они наверняка стали тяжелейшим стрессом, который мог стать катализатором вот этой болезни, с которой он боролся последний год. Там, увы, там умеют пытать, там умеют издеваться. Он мне рассказывал, как там было в тюрьме", - сказал Соловьев перед церемонией прощания. Соловьев вспомнил, как СЖР боролся за освобождение Вышинского, отметив, что на тот момент международные журналисты и правозащитные организации еще могли помочь человеку выйти из тюрьмы. "Когда он еще находился в тюрьме, мы вручили 8 сентября, в день международной солидарности журналистов, нашу премию "Солидарность". Потом, когда мы его дождались, он несколько раз подряд был ведущим этой нашей церемонии премии "Солидарность". Он, конечно, приезжал к нам на форум в Сочи, выступал, всегда собиралось много людей, много интересного рассказывал. Он вел эту крайне интересную программу про Украину, на своем, как говорится, опыте жизненном испытал и знал все, что там происходит", - рассказал Соловьев. Глава СЖР также рассказал, что часто общался с Вышинским вне рабочего процесса, так как офис Союза журналистов и РИА Новости находится в одном здании. По его словам, Вышинский часто заходил "выпить кофе, просто поговорить, сверить часы". "Я, кстати, с удивлением тогда узнал из его рассказов, что он альпинист. Он поднимался несколько раз на Эльбрус и на другие тысячники, и все время готовился к новым экспедициям, мечтал об этих экспедициях… Самые глубокие соболезнования еще раз семье и коллегам. Будем Кирилла помнить, как человека, павшего на этой войне", - добавил Соловьев. На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Прощание с исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арест исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского в мае 2018 года на Украине мог стать стрессом, спровоцировавшим болезнь, с которой журналист боролся последний год жизни, считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в Москве в Большом зале Троекуровского кладбища.
"Так же, как и многие наши доблестные военкоры, некоторых из которых мы уже провожали здесь же, на Троекуровском кладбище, в последний путь, наш друг, наш коллега Кирилл, он, по сути, тоже погиб на войне. Потому что те полтора года, которые он находился в застенках украинских, они наверняка стали тяжелейшим стрессом, который мог стать катализатором вот этой болезни, с которой он боролся последний год. Там, увы, там умеют пытать, там умеют издеваться. Он мне рассказывал, как там было в тюрьме", - сказал Соловьев перед церемонией прощания.
Соловьев вспомнил, как СЖР боролся за освобождение Вышинского, отметив, что на тот момент международные журналисты и правозащитные организации еще могли помочь человеку выйти из тюрьмы.
"Когда он еще находился в тюрьме, мы вручили 8 сентября, в день международной солидарности журналистов, нашу премию "Солидарность". Потом, когда мы его дождались, он несколько раз подряд был ведущим этой нашей церемонии премии "Солидарность". Он, конечно, приезжал к нам на форум в Сочи, выступал, всегда собиралось много людей, много интересного рассказывал. Он вел эту крайне интересную программу про Украину, на своем, как говорится, опыте жизненном испытал и знал все, что там происходит", - рассказал Соловьев.
Глава СЖР также рассказал, что часто общался с Вышинским вне рабочего процесса, так как офис Союза журналистов и РИА Новости находится в одном здании. По его словам, Вышинский часто заходил "выпить кофе, просто поговорить, сверить часы".
"Я, кстати, с удивлением тогда узнал из его рассказов, что он альпинист. Он поднимался несколько раз на Эльбрус и на другие тысячники, и все время готовился к новым экспедициям, мечтал об этих экспедициях… Самые глубокие соболезнования еще раз семье и коллегам. Будем Кирилла помнить, как человека, павшего на этой войне", - добавил Соловьев.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, телеведущий Эрнест Мацкявичус.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Памяти Кирилла Вышинского
Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на церемонии награждения лауреатов премии Союза журналистов России Золотое перо России - 2023

Журналист, исполнительный директор "России сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер 23 августа 2025 года после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и фотограф Габриэле Чеккони, удостоенный Гран-при V Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина за серию Отверженные и земля

В 1996 году начал свою карьеру в журналистике. После госпереворота на Украине стал руководителем агентства "РИА Новости — Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева

В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости — Украина" его задержали и арестовали по обвинению в "госизмене".

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева

В вину ему ставили публичную позицию относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в аэропорту Внуково

В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Его освободили 7 сентября 2019 года.

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Позже Вышинский написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы".

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский перед пресс-конференцией в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня

В октябре 2019-го Вышинский стал членом Совета по правам человека, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, исполнительный директор МИА Россия Сегодня Кирилл Вышинский в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у Дома приемов МИД России

Как член СПЧ он боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии.

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Глава Sputnik Эстония Елена Черышева и исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

Кирилл Вышинский награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выступает на заседании Совета Федерации РФ

Вышинский был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.

