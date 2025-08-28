Рейтинг@Mail.ru
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце
Наука
Наука
 
28.08.2025
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце - РИА Новости, 28.08.2025
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце
Крупные выбросы плазмы происходят на Солнце с утра четверга, они регистрируются в северном полушарии, хотя до этого были замечены только на южном, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2025
наука
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
солнце
плазма
космос - риа наука
общество
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крупные выбросы плазмы происходят на Солнце с утра четверга, они регистрируются в северном полушарии, хотя до этого были замечены только на южном, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. При этом уточняется, что пока неясно, являются ли выбросы частью общего роста активности на Солнце или нет, так как в последние дни основные процессы происходили исключительно на юге звезды. "Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются", - добавили в Лаборатории.
земля
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , солнце, плазма, космос - риа наука, общество, здоровье - общество
Наука, Земля, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Солнце, плазма, Космос - РИА Наука, Общество, Здоровье - Общество
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце

Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала крупные выбросы плазмы на Солнце

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крупные выбросы плазмы происходят на Солнце с утра четверга, они регистрируются в северном полушарии, хотя до этого были замечены только на южном, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории.
При этом уточняется, что пока неясно, являются ли выбросы частью общего роста активности на Солнце или нет, так как в последние дни основные процессы происходили исключительно на юге звезды.
"Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются", - добавили в Лаборатории.
НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на СолнцеСолнцеплазмаКосмос - РИА НаукаОбществоЗдоровье - Общество
 
 
