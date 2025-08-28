https://ria.ru/20250828/solntse-2038114792.html
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце - РИА Новости, 28.08.2025
Ученые зафиксировали крупные выбросы плазмы на Солнце
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Крупные выбросы плазмы происходят на Солнце с утра четверга, они регистрируются в северном полушарии, хотя до этого были замечены только на южном, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "На Солнце с утра наблюдаются крупные выбросы плазмы в северном полушарии вблизи центрального меридиана", - говорится в сообщении на сайте Лаборатории. При этом уточняется, что пока неясно, являются ли выбросы частью общего роста активности на Солнце или нет, так как в последние дни основные процессы происходили исключительно на юге звезды. "Выбросы регистрируются на линии Солнце-Земля, но предварительно направлены заметно выше плоскости планет. Угрозы для Земли пока в этой связи не фиксируются", - добавили в Лаборатории.
