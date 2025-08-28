Рейтинг@Mail.ru
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
00:23 28.08.2025 (обновлено: 01:44 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/solntse-2037983148.html
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад" - РИА Новости, 28.08.2025
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"
В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, об этом сообщили в Telegram-канале ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T00:23:00+03:00
2025-08-28T01:44:00+03:00
наука
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_aa1f458e7d647b84df229a71e6fec45a.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, об этом сообщили в Telegram-канале ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно", — говорится в сообщении. При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области "не произошло ни одной вспышки".
https://ria.ru/20250827/solntse-2037878954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034078624_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_fafbd608d2d027b55cec7423c0cc5ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук
Наука, Российская академия наук
Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"

ИКИ РАН сообщил о минимум 100 новых пятнах в одной из областей Солнца

© Космическая погода — xras.ru/TelegramВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Космическая погода — xras.ru/Telegram
Вспышки на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, об этом сообщили в Telegram-канале ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно", — говорится в сообщении.
При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области "не произошло ни одной вспышки".
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
На Солнце несколько суток продолжается непрерывная вспышка
Вчера, 14:23
 
НаукаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала