Ученые сообщили, что на Солнце весь день "творился какой-то ад"
28.08.2025

В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, об этом сообщили в Telegram-канале ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В одной из областей Солнца за сутки появилось не менее 100 новых пятен, об этом сообщили в Telegram-канале ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно", — говорится в сообщении. При этом ученые подчеркнули, что за сутки в этой области "не произошло ни одной вспышки".
