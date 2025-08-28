Рейтинг@Mail.ru
Патрушев посетил судостроительный колледж и выступил перед студентами
16:18 28.08.2025
Патрушев посетил судостроительный колледж и выступил перед студентами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в преддверии нового учебного года в Санкт-Петербурге посетил "Колледж судостроения, информационных и прикладных технологий", где завершились работы по реновации здания учебного заведения и прилегающей территории. "Честно говоря, можно только позавидовать тому, что здесь создано для вас. Это очень современное и очень высокотехнологичное учебное заведение. Вы здесь сможете получить и отличные знания, вы сможете делать своими руками то, что захотите, в тех направлениях, которые сейчас очень востребованы", - сказал Патрушев, выступая перед студентами. Кроме того, в колледже уделено внимание патриотическому воспитанию, что сейчас очень необходимо, добавил Патрушев. Он также отметил очень хорошие условия для занятия спортом. "Поэтому мне было очень приятно познакомиться с таким учебным заведением. И, честно говоря, у меня бы не было сомнений в том, что надо идти сюда поступать и учиться... Овладевайте знаниями, используйте их в жизни, не только в своей профессии, а по целому кругу направлений деятельности", - сказал помощник главы государства. Патрушев поздравил студентов с наступающим Днем знаний. Сейчас Колледж судостроения и прикладных технологий — это три учебных и два производственных корпуса, современная учебно-производственная база, где проходят профессиональную подготовку 1,5 тысячи человек. В настоящее время колледж входит в тройку лидеров по национальным рейтингам трудоустройства выпускников. Как рассказал Патрушеву губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, здание колледжа на Кронштадтской улице было построено в 1965 году и уже не соответствовало требованиям современного образовательного процесса. "Сейчас это первое здание колледжа в городе, которое обновлено по нашему новому "петербургскому стандарту". Проект, имеющий стратегическое значение для подготовки высококвалифицированных кадров завершён" , - отметил губернатор. Колледж также получил современную материальную базу: учебные кабинеты и мастерские, которые оборудованы по последнему слову техники, новейшие станки, принтеры для трехмерной печати. Патрушев и Беглов осмотрели производственные мастерские со станками ЧПУ, лаборатории аддитивных технологий и беспилотных систем. Санкт-Петербург создал новый современный образовательный центр, отвечающий самым высоким требованиям, подчеркнул Беглов. По его словам, это уже принесло практический результат – приём на первый курс в этом году вырос в два раза. По планам, в наступающем учебном году в колледже откроются пять новых направлений по заявкам судостроительных предприятий, добавил Беглов. В здании колледжа помощник главы государства и губернатор возложили цветы к мемориальной экспозиции, посвященной студентам и сотрудникам колледжа, погибшим в зоне специальной военной операции. Патрушев и Беглов также приняли участие в высадке деревьев на аллее 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во внутреннем дворе учебного заведения.
В России будут создавать сбалансированный флот, заявил Патрушев
11 августа, 17:20
