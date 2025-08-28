https://ria.ru/20250828/rossiya-2038120912.html
Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы
Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы - РИА Новости, 28.08.2025
Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы
Минпросвещения РФ не имеет никакого отношения к разработке макета школьной формы, который вызвал общественный резонанс, сообщил глава министерства Сергей...
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ не имеет никакого отношения к разработке макета школьной формы, который вызвал общественный резонанс, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. В августе в ряде СМИ появилась информация, что Минпросвещения РФ якобы определило для всех школ единый стандарт формы. На прошедшей ранее пресс-конференции были представлены два образца одежды учащихся - для мальчика (пиджак, брюки, рубашка и галстук) и девочки (пиджак, блуза, юбка). Макет данной формы вызвал общественный резонанс. "Буквально месяц назад в средствах массовой информации говорилось о том, что министерство просвещения рекомендует определенную школьную форму, это абсолютно не соответствует действительности. Та пресс-конференция, которая была, никакого отношения к министерству просвещения не имела", - сказал Кравцов в ходе выставки "История школьной формы 1900–2025". Он добавил, что по закону каждая школа может определить тот или иной фасон школьной формы. С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы. Типовые требования носят рекомендательный характер. Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.
Кравцов высказался о нашумевшем макете школьной формы
