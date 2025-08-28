https://ria.ru/20250828/rossiya-2038095342.html
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе - РИА Новости, 28.08.2025
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:01:00+03:00
2025-08-28T14:01:00+03:00
2025-08-28T14:01:00+03:00
в мире
россия
киев
брюссель
кайя каллас
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcdc490017b58fc1c6702481b78abc80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был повреждён в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал. Как заявила Каллас в соцсети Х, она "только что разговаривала со своими коллегами из представительства ЕС на Украине в Киеве", после того как, утверждает Каллас, "наше здание было повреждено в результате российского удара". "Ни одно дипломатическое представительство никогда не должно становиться мишенью. В ответ мы вызываем (и.о. – ред.) постпреда России (при ЕС – ред.) в Брюсселе", - говорится в ее публикации в соцсети X*. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250828/vs-2038081249.html
https://ria.ru/20250828/nikolaev-2038021553.html
россия
киев
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029928350_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_548fa037aefe0bebfd4209fc0db50c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, брюссель, кайя каллас, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Россия, Киев, Брюссель, Кайя Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе
Каллас вызвала и.о. постпреда России Малаяна из-за повреждения дипмиссии в Киеве