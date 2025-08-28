Рейтинг@Mail.ru
14:01 28.08.2025
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам. Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был повреждён в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал. Как заявила Каллас в соцсети Х, она "только что разговаривала со своими коллегами из представительства ЕС на Украине в Киеве", после того как, утверждает Каллас, "наше здание было повреждено в результате российского удара". "Ни одно дипломатическое представительство никогда не должно становиться мишенью. В ответ мы вызываем (и.о. – ред.) постпреда России (при ЕС – ред.) в Брюсселе", - говорится в ее публикации в соцсети X*. Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Каллас вызвала и.о. постпреда России в Брюсселе

Каллас вызвала и.о. постпреда России Малаяна из-за повреждения дипмиссии в Киеве

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что вызывает и.о. постпреда России при ЕС в Брюсселе Карена Малаяна из-за якобы повреждения дипмиссии ЕС в Киеве "в результате российского удара", хотя МО РФ неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам.
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что офис делегации Евросоюза в Киеве якобы был повреждён в результате ракетных ударов ночью, никто из персонала не пострадал.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Кремле рассказали об ударах по военным объектам на Украине
Вчера, 13:24
Как заявила Каллас в соцсети Х, она "только что разговаривала со своими коллегами из представительства ЕС на Украине в Киеве", после того как, утверждает Каллас, "наше здание было повреждено в результате российского удара".
"Ни одно дипломатическое представительство никогда не должно становиться мишенью. В ответ мы вызываем (и.о. – ред.) постпреда России (при ЕС – ред.) в Брюсселе", - говорится в ее публикации в соцсети X*.
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям, удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства.
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
ВС России нанесли удары по командным пунктам ВСУ в Киеве
Вчера, 10:07
 
