РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ
10:38 28.08.2025 (обновлено: 12:36 28.08.2025)
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ
Российские железные дороги получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщила компания.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские железные дороги получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщила компания."Из Новокузнецка семь тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети. Доставлять к месту укладки их будут на специальном железнодорожном транспорте", — говорится в релизе.Всего для первого этапа строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург потребуется больше 160 тысяч тонн рельсов.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью запустить ее планируется в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.Испытания первых составов российского высокоскоростного поезда должны начаться осенью 2027-го на тестовом участке от Зеленограда до Твери.
москва, санкт-петербург, ржд, новокузнецк, общество, всм
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские железные дороги получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщила компания.
"Из Новокузнецка семь тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети. Доставлять к месту укладки их будут на специальном железнодорожном транспорте", — говорится в релизе.
Всего для первого этапа строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург потребуется больше 160 тысяч тонн рельсов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью запустить ее планируется в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.
Испытания первых составов российского высокоскоростного поезда должны начаться осенью 2027-го на тестовом участке от Зеленограда до Твери.
