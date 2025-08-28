https://ria.ru/20250828/relsy-2038030536.html

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ - РИА Новости, 28.08.2025

РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ

Российские железные дороги получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщила компания. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские железные дороги получили первую партию рельсов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщила компания."Из Новокузнецка семь тысяч тонн эксклюзивной продукции "Евраза" доставили на станцию Предпортовая в Санкт-Петербурге. Здесь на рельсосварочном предприятии группы "Синара" 100-метровые рельсы будут сваривать в 800-метровые плети. Доставлять к месту укладки их будут на специальном железнодорожном транспорте", — говорится в релизе.Всего для первого этапа строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург потребуется больше 160 тысяч тонн рельсов.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью запустить ее планируется в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.Испытания первых составов российского высокоскоростного поезда должны начаться осенью 2027-го на тестовом участке от Зеленограда до Твери.

