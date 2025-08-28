https://ria.ru/20250828/putin-2038053042.html

Путин направил венок на церемонию прощания с Вышинским

Путин направил венок на церемонию прощания с Вышинским - РИА Новости, 28.08.2025

Путин направил венок на церемонию прощания с Вышинским

28.08.2025

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским, передает корреспондент РИА Новости. Вышинский скончался после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа в Москве. Церемония прощания прошла в четверг в траурном зале Троекуровского кладбища. Венок с розами от главы государства установили в зале прощания. Он был украшен лентой в цветах российского триколора с надписью "От президента Российской Федерации". В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

