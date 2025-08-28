Рейтинг@Mail.ru
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 28.08.2025
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ВСУ не способны совершать даже отдельные вылазки в Черное море из-за предпринятых мер ВС России, признал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. "Что касается превосходства в Черном море. Давайте будем реалистами, его надо там получить и удержать. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсуден трудно совершать, потому что русские приняли меры", - приводит слова Гаврилюка украинская медийная площадка Military Media Ukraine. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков ранее заявлял, что с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
в мире, черное море, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черное море, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Черноморского флота
Военнослужащий Черноморского флота. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ВСУ не способны совершать даже отдельные вылазки в Черное море из-за предпринятых мер ВС России, признал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
"Что касается превосходства в Черном море. Давайте будем реалистами, его надо там получить и удержать. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсуден трудно совершать, потому что русские приняли меры", - приводит слова Гаврилюка украинская медийная площадка Military Media Ukraine.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков ранее заявлял, что с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
Специальная военная операция на Украине
 
 
