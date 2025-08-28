https://ria.ru/20250828/prevoskhodstvo-2038158073.html
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море - РИА Новости, 28.08.2025
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
2025-08-28
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. ВСУ не способны совершать даже отдельные вылазки в Черное море из-за предпринятых мер ВС России, признал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. "Что касается превосходства в Черном море. Давайте будем реалистами, его надо там получить и удержать. А сейчас даже отдельные вылазки для уничтожения плавсуден трудно совершать, потому что русские приняли меры", - приводит слова Гаврилюка украинская медийная площадка Military Media Ukraine. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении Крыма. Попытку пресекли при помощи расчетов беспилотников. Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков ранее заявлял, что с одной стороны подобные провокации ВСУ обречены на провал, а с другой - показывают наплевательское отношение киевских властей и руководства ВСУ к украинским военнослужащим, которых отправляют в сторону Крыма на заведомую гибель.
В Киеве признали превосходство ВС России в Черном море
МО Украины признало невозможность вылазок в Черное море из-за принятых мер ВС РФ