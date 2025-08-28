https://ria.ru/20250828/opasnost-2038205045.html
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
россия
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области, силы ПВО - наготове, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили в четверг в 21.51 мск. "На территории региона (Воронежской области - ред.) объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО - наготове", - написал Гусев.
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ, Россия
