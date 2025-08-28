Рейтинг@Mail.ru
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
11:31 28.08.2025 (обновлено: 13:37 28.08.2025)
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
C 1 сентября значительно вырастут оклады и зарплаты московских учителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. C 1 сентября значительно вырастут оклады и зарплаты московских учителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", — сказал он, выступая на ежегодном педагогическом совете.Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина отметила, что система оплаты труда станет более прозрачной и справедливой. В среднем зарплата педагогов вырастет на 24 процента.
москва, сергей собянин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Москва, Сергей Собянин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Ученицы у доски на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. C 1 сентября значительно вырастут оклады и зарплаты московских учителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", — сказал он, выступая на ежегодном педагогическом совете.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина отметила, что система оплаты труда станет более прозрачной и справедливой.
В среднем зарплата педагогов вырастет на 24 процента.
Москва, Сергей Собянин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
 
 
