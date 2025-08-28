https://ria.ru/20250828/oklad-2038040995.html
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты - РИА Новости, 28.08.2025
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
C 1 сентября значительно вырастут оклады и зарплаты московских учителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. C 1 сентября значительно вырастут оклады и зарплаты московских учителей, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что вы видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов", — сказал он, выступая на ежегодном педагогическом совете.Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Ирина Каклюгина отметила, что система оплаты труда станет более прозрачной и справедливой. В среднем зарплата педагогов вырастет на 24 процента.
Московским педагогам повысят оклады и зарплаты
В Москве с 1 сентября повысят оклады и зарплаты педагогов