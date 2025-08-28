https://ria.ru/20250828/neumyvakin-2036479303.html

Виктор Неумывакин: чемпионатное движение совершенствует систему СПО России

Виктор Неумывакин: чемпионатное движение совершенствует систему СПО России - РИА Новости, 28.08.2025

Виктор Неумывакин: чемпионатное движение совершенствует систему СПО России

В этом году российские выпускники проявили высокий интерес к профобразованию – колледжи и техникумы страны сейчас на пике популярности. И неудивительно: многие... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T10:00:00+03:00

2025-08-28T10:00:00+03:00

2025-08-28T10:00:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

россия

интервью

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036475396_0:189:3070:1916_1920x0_80_0_0_4a079ee7a32c16f2e3c57cc20ca972c9.jpg

В этом году российские выпускники проявили высокий интерес к профобразованию – колледжи и техникумы страны сейчас на пике популярности. И неудивительно: многие молодые люди хотят получить востребованные и применимые к жизни профессии. Важную роль в этом играют чемпионаты и конкурсы профмастерства. Об активном развитии Всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" и его функции в системе профессионального образования в интервью РИА Новости рассказал директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин.– Виктор Сергеевич, Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству растет с каждым годом. В чем причина такой популярности и востребованности?– Да, действительно, чемпионатное движение развивается очень интенсивно. В этом году количество участников увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом и превысило миллион человек – это конкурсанты, эксперты-наставники, индустриальные партнеры, представители работодателей.Для конкурсантов это отличный старт будущей карьеры: тысячи участников получили предложения о стажировке или трудоустройстве в ведущие российские компании по итогам региональных, межрегиональных и финальных этапов чемпионата. Для наставников чемпионаты – это возможность повысить квалификацию и обменяться опытом с коллегами. Для компаний-работодателей – привлечение перспективных и квалифицированных молодых специалистов.Кроме того, победители, призеры и их наставники получают денежное поощрение.Таким образом, это уникальный профессионально-образовательный проект, работающий на разных уровнях.– Как чемпионатное движение влияет на развитие системы СПО?– Чемпионатное движение дает возможность работодателям транслировать требования к подготовке специалистов в соответствии с актуальными запросами рынка труда. Трансляция этих требований происходит через конкурсные задания, формирование инфраструктурных листов и т.д. Кроме того, благодаря чемпионатному движению был создан и утвержден новый ФГОС, а Чемпионат высоких технологий стал нашим ноу-хау, точкой отсчета для интеграции новых технологических решений в систему СПО, подготовкой специалистов не только для сегодняшнего дня, но и для будущего.Важная тенденция – рост числа работодателей – партнеров чемпионатного движения и, соответственно, количества компетенций, которые представлены в финале чемпионата "Профессионалы". Поэтому было принято решение о новом распределенном формате проведения финальных испытаний чемпионата по разным блокам компетенций – в Нижнем Новгороде, в Калуге и в Санкт-Петербурге.В этом году также впервые площадками для проведения финалов стали два федеральных технопарка, и это очень важно для дальнейшего развития не только чемпионатного движения, но и всей системы СПО. Мы интегрируем лучшие методические и практические разработки в программы подготовки специалистов, повышения квалификации мастеров производственного обучения.– Какие новые подходы и технологии применяются для обеспечения максимальной объективности и прозрачности оценок на всех этапах чемпионатов, особенно в условиях роста участников соревнований?– Прежде всего, это четко сформулированные, единообразные и прозрачные критерии оценки конкурсных заданий, разработанных с учетом специфики компетенций чемпионатов. Это обеспечивает объективность оценки и равные условия для всех участников.Эксперты чемпионатов – это высококвалифицированные специалисты с практическим опытом, которые проходят специальное обучение для того, чтобы оценивать навыки конкурсантов. Все рабочие места стандартизированы, это обеспечивает единые условия для всех конкурсантов.Кроме того, развитие цифровой платформы Всероссийского чемпионатного движения для фиксации результатов и аудита выполнения заданий существенно повышает прозрачность и доверие к процессу оценки.– Приемная кампания среднего профессионального образования (СПО) в этом году продемонстрировала рекордный рост интереса молодых людей к обучению в колледжах и техникумах. Как вы считаете, есть ли в этом заслуга чемпионатного движения?– На мой взгляд, да. Чемпионатное движение действительно влияет на выбор абитуриентов, повышает престиж рабочих профессий, демонстрирует школьникам перспективы построения карьеры. И очень важно, что оно является частью большого федерального проекта "Профессионалитет", ставшего локомотивом развития всей системы СПО в России. Этот проект предусматривает максимально практико-ориентированный подход к обучению.Студенты получают практические знания и понимание, как их применить. Среднее профобразование – это не только получение специальности, но и возможность приобрести целый комплекс востребованных навыков, совмещать учебу с практикой на предприятиях, проходить интересные стажировки и иметь все шансы для того, чтобы стать сотрудниками ведущих российских компаний.Неотъемлемой частью чемпионатов стала профориентация. Такие мероприятия знакомят школьников с современными профессиями и помогают сделать осознанный выбор. Дополнительную мотивацию создает участие работодателей в формировании учебных программ и практической подготовке студентов.Благодаря чемпионатному движению совершенствуются программы подготовки молодых специалистов, а у студентов появляется уверенность, что СПО – это возможность стать успешными и востребованными специалистами.

https://ria.ru/20250815/novoseltseva-2035063693.html

https://ria.ru/20250815/ekspert-2035043751.html

https://ria.ru/20250818/professionaly-2036009488.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы», россия, интервью, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование